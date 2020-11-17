Если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко действительно пользовался поддержкой народа, в Минске и других городах прошли бы многосоттысячные митинги в его поддержку, но ничего подобного нет. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Лукашенко в своих выступлениях подчеркивает, что это он создавал белорусское государство, делал то, делал это, и что он не понимает, почему люди против него голосуют. Якобы нет никаких причин для протестов, и он якобы не понимает, почему эти протесты происходят», — указал Болкунец.

Он добавил, что без широкого диалога с участием всех сторон внутри Белоруссии вывести страну из кризиса не получится, но власть сама делает все, чтобы никто не согласился сесть с ней за один стол переговоров.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.