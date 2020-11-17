Украинская певица Злата Огневич, она же бывший депутат от Радикальной партии Олега Ляшко, поделилась с журналистами, что ей удалось наконец перевезти мать и отца из Крыма в пригород Киева, сообщает «Бульвар Гордона» 17 ноября

«Борщ наш!» Патриотический пиар во время чумы © CC0, Pixabay Николай и Галина Бордюг переехали в пригород столицы. По словам артистки, организовать их переезд раньше никак не получалось, не было покупателей на их недвижимость на полуострове. Певица назвала перемену места жительства родителей «воссоединением семьи».

Злата Огневич, по паспорту Инна Бордюг, украинская певица и телеведущая, представляла Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2013», депутат Верховной Рады VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Отец артистки Леонид Бордюг работал в Крыму военным хирургом, а мать Галина Бордюг преподавала в школе русский язык и литературу.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года, но Украина не признает референдум, проведенный жителями полуострова, и считает территорию своей.