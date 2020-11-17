Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Даниил Гетманцев уверен, что на Украине необходимо ввести полный локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом он 17 ноября рассказал изданию «Страна»

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Украина: коронавирус, деньги и политика © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Елены Кондратюк, из-за карантина выходного дня многие украинцы оказались в безвыходном положении.

«Когда речь идёт про жизни миллионов людей, мы не должны даже говорить про отмену карантина. Я не буду голосовать за отмену карантина выходного дня. Это решение принимал Кабмин, мы не должны его отменять, это может вызвать множество противоречий между парламентом и Кабмином. Также Кабинет министров несёт политическую ответственность за своё решение. Полный локдаун — это более справедливо и эффективно как с точки зрения медицины, так и со стороны финансов. Во время полного локдауна правительство может помочь бизнесу, как это было во время первого локдауна», — уверен Гетманцев.

При этом другой депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук в комментарии изданию заявила, что будет голосовать за отмену карантина выходного дня — по ее словам, украинцы не понимают, какой эффект могут дать такие меры, и не верят в их неизбежность.