Премьер рассказывал о том, почему был внедрен карантин выходного дня и какие меры принимаются правительством, чтобы избежать его расширения.
В частности, Шмыгаль сказал, что карантин выходного дня введен ради снижения уровня заболеваемости Covid-19 на Украине.
По словам чиновника, первые результаты в правительстве ожидают в начале декабря. Если они будут негативными, то правительство будет вынуждено внедрять «более жесткие меры».
По официальным данным, на Украине заболели коронавирусом 557 657 человек, из них 9856 скончались, выздоровели 250 983.