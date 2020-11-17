Во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля в Раде 17 ноября депутаты ходили по залу и общались, не придавая значения словам главы правительства. Трансляцию из зала заседаний вел телеканал Рада

Премьер рассказывал о том, почему был внедрен карантин выходного дня и какие меры принимаются правительством, чтобы избежать его расширения.

Украина потеряла триллион долларов ВВП — Шмыгаль © CC0, Pixabay

По словам чиновника, первые результаты в правительстве ожидают в начале декабря. Если они будут негативными, то правительство будет вынуждено внедрять «более жесткие меры».

По официальным данным, на Украине заболели коронавирусом 557 657 человек, из них 9856 скончались, выздоровели 250 983.