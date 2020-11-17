Министр инфраструктуры Владислав Криклий должен уйти в отставку из-за скандала с подделкой результата теста на коронавирус перед встречей с премьер-министром Казахстана. Об этом заявил в своем Telegram-канале 17 ноября председатель комитета Верховной Рады по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко

На прошлой неделе, 12 ноября, должна была пройти встреча премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с главой Мининфраструктуры Украины Владиславом Криклием. По протоколу службы безопасности главы правительства Казахстана, у тех, кто с ним контактирует, должен быть при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Украинского министра «отфутболили» в Казахстане за подлог © Facebook Владислав Криклий

«Как можно так унижать и позорить нашу страну? Что будут думать наши партнеры, имеющие дело с Министерством инфраструктуры? Может, министр решит подделать сделку? Владислав Артурович, дайте ответ — почему вы после такого скандала не ушли в отставку?» — написал Скичко.

По данным информатора из Комитета нацбезопасности Казахстана, поддельные справки выявила служба безопасности премьер-министра Мамина.

В результате встреча не состоялась. Согласно информации Скичко, в Казахстане хотели даже завести уголовное дело за подделку документа, но конфликт замяли.