На прошлой неделе, 12 ноября, должна была пройти встреча премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с главой Мининфраструктуры Украины Владиславом Криклием. По протоколу службы безопасности главы правительства Казахстана, у тех, кто с ним контактирует, должен быть при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Скичко сообщил, что, по данным его источников, Криклий предоставил поддельный результат ПЦР-теста на коронавирус. О возможном подлоге сообщило также издание «Обозреватель».
«Как можно так унижать и позорить нашу страну? Что будут думать наши партнеры, имеющие дело с Министерством инфраструктуры? Может, министр решит подделать сделку? Владислав Артурович, дайте ответ — почему вы после такого скандала не ушли в отставку?» — написал Скичко.
По данным информатора из Комитета нацбезопасности Казахстана, поддельные справки выявила служба безопасности премьер-министра Мамина.
В результате встреча не состоялась. Согласно информации Скичко, в Казахстане хотели даже завести уголовное дело за подделку документа, но конфликт замяли.