«В детстве мы поехали отдыхать с папой и сестрами. Он нас отвел в салон, где меня постригли под горшок. С тех пор я не могла отрастить волосы. Они отрастали, мне не нравилось, и я снова стриглась. Так продолжалось до 18 лет», — сказала Брежнева.
По словам певицы, с такой прической ей было тяжело чувствовать себя женственной. Однако это не помешало артистке съехаться с бизнесменом Виталием Войченко, и в 19 лет родить от него дочь.
Брежнева призналась, что до сих пор не понимает, что ее тогда «переключило» на ощущение женственности и сексуальности: материнство, отросшие волосы или что-то другое, но артистка смогла посмотреть на себя по-другому, и преодолев комплексы, пойти на кастинг.
Вере Брежневой 38 лет, ее неоднократно называли самой сексуальной «ВИА Грой» и сейчас певица регулярно попадает в топ самых красивых и сексуальных женщин по версии разных изданий.