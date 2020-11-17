Экс-участница украинской группы «ВИА Гра», певица Вера Брежнева рассказала, что жутко стеснялась из-за волос, которые много лет никак не удавалось отрастить, пишет Униан 17 ноября

«В детстве мы поехали отдыхать с папой и сестрами. Он нас отвел в салон, где меня постригли под горшок. С тех пор я не могла отрастить волосы. Они отрастали, мне не нравилось, и я снова стриглась. Так продолжалось до 18 лет», — сказала Брежнева.

Впервые за 19 лет: Лысый из Квартала отрастил волосы © Instagram @kvartal95official Виталием Войченко, и в 19 лет родить от него дочь.

Брежнева призналась, что до сих пор не понимает, что ее тогда «переключило» на ощущение женственности и сексуальности: материнство, отросшие волосы или что-то другое, но артистка смогла посмотреть на себя по-другому, и преодолев комплексы, пойти на кастинг.

Вере Брежневой 38 лет, ее неоднократно называли самой сексуальной «ВИА Грой» и сейчас певица регулярно попадает в топ самых красивых и сексуальных женщин по версии разных изданий.