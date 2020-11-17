Даже если Александр Лукашенко не будет называться президентом, он может заполучить пост председателя «Всебелорусского народного собрания» (нечто подобное есть в Китае) и управлять всеми процессами, которые происходят в республике. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что Лукашенко пытается выстроить ручной процесс смены управленческой модели в Беларуси и пытается все же запустить так называемый транзит власти, хоть он от этого термина всячески отказывается.

«Лукашенко еще раз подтвердил, что власть он никому не отдаст. Пока его не вынесут вперед ногами и не похоронят, он никуда уходить не будет», — категоричен Болкунец.

Он добавил, что Лукашенко стал опасен для Белоруссии, и те процессы, которые происходят в последнее время, связанные в том числе с гибелью молодого человека, представляют угрозу стабильности внутри страны.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.