«Гвоздя он в стенку вбить не может, всё приходится взваливать на свои хрупкие плечи. Крышу подлатать, сарайчик построить, "ласточку" починить… Машина это. Моя. Он же у нас, видите ли, водить не умеет», — заявляет в суде персонаж Татьяны Кравченко.
«Валюха, ты не увлекайся», — с обидой отреагировал экранный супруг Кравченко, Иван Будько в исполнении Федора Добронравова.
В комментариях поклонники «Сватов» с радостью вспомнили этот эпизод популярной телесаги. Некоторые отметили, что это их любимая серия, «шедевр», а Валюху назвали «умничкой».
В седьмом сезоне сериала, снимавшемся в Белоруссии, роль Ивана Будько в юности исполнил его сын, актер Виктор Добронравов.