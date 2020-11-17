В фан-аккаунте сериала «Сваты» вспомнили эпизод, в котором супруги Будько выясняют отношения в суде. Запись опубликовали в Instagram 16 ноября

«Гвоздя он в стенку вбить не может, всё приходится взваливать на свои хрупкие плечи. Крышу подлатать, сарайчик построить, "ласточку" починить… Машина это. Моя. Он же у нас, видите ли, водить не умеет», — заявляет в суде персонаж Татьяны Кравченко.

Неадекватное поведение: звезда «Сватов» шокировала признанием © РИА Новости, Галина Кмит | Перейти в фотобанк Федора Добронравова.

В комментариях поклонники «Сватов» с радостью вспомнили этот эпизод популярной телесаги. Некоторые отметили, что это их любимая серия, «шедевр», а Валюху назвали «умничкой».

В седьмом сезоне сериала, снимавшемся в Белоруссии, роль Ивана Будько в юности исполнил его сын, актер Виктор Добронравов.