Белорусский актер Владимир Гостюхин, заявивший недавно, что стал нерукопожатен президентом Белоруссии Александром Лукашенко за критику в его адрес, дал развернутое интервью, где рассказал, что думает о происходящем в стране. Журналисты решили узнать и о личной жизни артиста, пишет Рамблер/Кино 16 ноября

Успех и зрительская любовь пришли к Гостюхину уже в зрелом возрасте и в какой-то мере по воле случая. В театре будущий народный любимец работал мебельщиком-реквизитором. Спустя 4 года транспортировки на сцену и обратно диванов и шкафов никому неизвестный мужчина получил главную роль в спектакле.

Ростислав Ищенко: Что мешает Лукашенко признать, что народ избрал президентом его сына? © РИА Новости, Нина Зотина

Так, Гостюхин сыграл в сериале «Дальнобойщики», который сделал его народным любимцем. Позже были фильмы «Охота на изюбря», «Первый после Бога», «Заколдованный участок», «Три дня лейтенанта Кравцова», «Алхимик», «Код Каина» и мини-сериал «Снайпер: Герой сопротивления».

В нынешнем году на экраны вышел сериал «Разбитое зеркало» с участием Гостюхина. Начал актер съемки в другом многосерийном фильме «На нейтральной полосе», но картина пока не завершена из-за карантина.

Сейчас Госюхину 74 года, на время пандемии он обосновался в одной из белорусских деревень на границе с Литвой. Артист живет там со своей четвертой супругой актрисой Аллой Пролич.

Пробовал актер себя и в политике, он является одним из создателей белорусской Республиканской партии труда и справедливости.

За высказывания об украинском майдане 2014 года Гостюхин попал в список персон нон грата на территории Украины. Актер заявил тогда, что у соседей диктатура фашистов, а у власти в Киеве «ублюдки, марионетки-преступники, которых поставил преступный американский режим».

В середине ноября Гостюхин дал развернутое интервью «Комсомольской правде», где рассказал, что думает о протестах в Белоруссии. Актера возмущает появление на митингах бело-красно-белых флагов, которые использовали фашисты во время войны.

Артист вспомнил, как после распада Советского Союза бывшую Белорусскую ССР рвало на части, а собрать страну воедино смог сильный лидер Александр Лукашенко. Но сейчас, по мнению Гостюхина, президент уже «потерял нюх», устал, и ему следовало бы уйти на отдых.

За такие высказывания, говорит актер, он стал нерукопожатен для Лукашенко. Однако, несмотря ни на что, актер уверен, что Белоруссии нужен сильный лидер, который сможет объединить людей, иначе у страны есть риск повторить сценарий Украины.