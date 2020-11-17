По его словам, это важная превентивная мера против распространения коронавируса.
Кроме того, глава НБУ посоветовал гражданам не посещать отделения без крайней необходимости и выбирать онлайн-каналы обслуживания.
Как отметил Шевченко, первые карантинные выходные прошли для банков без проблем. Правительство разрешило работать в карантин выходного дня (с 14 до 30 ноября) банкам, страховым компаниям и почтовым операторам. Дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжали свою работу и предоставляли гражданам возможность пользоваться услугами.
«Национальный банк Украины не вводил никаких ограничений на работу финансовых учреждений или проведение ими операций. Вы можете без осложнений получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате», — добавил он.
Кабмин ввел на Украине карантин выходного дня. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в течение трех уик-эндов 14-15 ноября, 21-22 ноября и 29-30 ноября.