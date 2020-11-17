В карантин выходного дня банки должны закрывать те отделения, которые сегодня не загружены или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина. Об этом 17 ноября заявил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook

Шевченко рассказал о своих планах на должности главы НБУ © Facebook, Кирило Шевченко

Кроме того, глава НБУ посоветовал гражданам не посещать отделения без крайней необходимости и выбирать онлайн-каналы обслуживания.

Как отметил Шевченко, первые карантинные выходные прошли для банков без проблем. Правительство разрешило работать в карантин выходного дня (с 14 до 30 ноября) банкам, страховым компаниям и почтовым операторам. Дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжали свою работу и предоставляли гражданам возможность пользоваться услугами.

«Национальный банк Украины не вводил никаких ограничений на работу финансовых учреждений или проведение ими операций. Вы можете без осложнений получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате», — добавил он.

Кабмин ввел на Украине карантин выходного дня. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в течение трех уик-эндов 14-15 ноября, 21-22 ноября и 29-30 ноября.