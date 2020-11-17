Неизвестные взломали сайт Николаевской областной государственной администрации. Об этом сообщило 17 ноября издание "Новости N"

Хакеры на миллионы долларов. Украина превратилась в прибежище киберпреступников © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Сообщается, что в соцсетях появился скриншот главной страницы сайта с информацией об услугах хакеров.

«Мы хорошо постарались и немного пошалили, а заодно все сдампили (создали резервную копию данных. — Ред.). Админ…! Срочно кури sqli», — объявили они.

Сообщение о взломе хакеры проиллюстрировали флагом Новороссии, конфедерации Донецкой и Луганской республик Донбасса.

Ранее украинские хакеры неоднократно атаковали сайты органов власти, в том числе страницу Нацполиции Украины и сайт Конституционного суда.