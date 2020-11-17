В данный момент сайт Николаевской ОГА недоступен.
Сообщается, что в соцсетях появился скриншот главной страницы сайта с информацией об услугах хакеров.
«Мы хорошо постарались и немного пошалили, а заодно все сдампили (создали резервную копию данных. — Ред.). Админ…! Срочно кури sqli», — объявили они.
Сообщение о взломе хакеры проиллюстрировали флагом Новороссии, конфедерации Донецкой и Луганской республик Донбасса.
Ранее украинские хакеры неоднократно атаковали сайты органов власти, в том числе страницу Нацполиции Украины и сайт Конституционного суда.