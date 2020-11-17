«Ожидаем, что приблизительно восемь миллионов доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года», — сказал премьер.

Коронавирус: чудо-лекарств в мире нет, но бороться можно и нужно
Коронавирус: чудо-лекарств в мире нет, но бороться можно и нужно
© РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
При этом премьер уточнил, что пока твердых договоренностей нет. По его словам, власти ведут переговоры по закупке «надежных и проверенных» американских вакцин Pfizer и Moderna.

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Ранее стало известно, что Украина вошла в список стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится.    