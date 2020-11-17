Во втором квартале 2021 года на Украину поступит около восьми миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом во вторник, 17 ноября, во время заседания парламента заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Трансляцию вел телеканал «Рада»

«Ожидаем, что приблизительно восемь миллионов доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года», — сказал премьер.

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С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Ранее стало известно, что Украина вошла в список стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится.