«Ожидаем, что приблизительно восемь миллионов доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года», — сказал премьер.
При этом премьер уточнил, что пока твердых договоренностей нет. По его словам, власти ведут переговоры по закупке «надежных и проверенных» американских вакцин Pfizer и Moderna.
С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.
Ранее стало известно, что Украина вошла в список стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится.