В Николаевской области неизвестные нанесли ущерб легендарному памятнику фильму «Трактористы», который считается классикой советского кинематографа, сообщило местное издание «Новости-N» 16 ноября

Дельцы вандализма. На Украине разрыли «царскую» могилу скифской эпохи © CC0, Pixabay

Глава сельского совета села Гурьевка, близ которого установлен памятник, обратилась с заявлением в правоохранительные органы, начато уголовное производство. Сумма нанесенного ущерба пока не определена.

Мемориальный комплекс возле Гурьевки был установлен в честь славных трудовых подвигов земляков-хлеборобов, а также в память о том, что в 30-е годы 20 столетия на землях Гурьевской МТС студией «Мосфильм» был снят фильм «Трактористы».

Художественный фильм «Трактористы» был снят знаменитым советским режиссером Иваном Пырьевым в 1939 году. В нем сыграли звезды советского экрана первой величины: Николай Крючков, Борис Андреев, Марина Ладынина, Петр Алейников и другие.

Фильм считается классикой советского кинематографа.

Это не первый случай вандализма по отношению к памятнику, который был восстановлен после атаки вандалов в сентябре 2016 года.