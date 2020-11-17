Прекращение кровопролития в зоне Карабахского конфликта — большое достижение. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

«Нужно обращаться к военным экспертам, но, прежде всего, конечно, нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это главный итог. Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть», — сказал Песков. Эрдоган идет на Каспий. Что дало Турции карабахское обострение? © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на передачу Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов.

Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной 5 километров — там разместились российские миротворцы. Также российский контингент дислоцируется вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

После заключения мира в Ереване вспыхнули протесты оппозиции, участники которых обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в предательстве национальных интересов и потребовали его отставки.