Лингвисты Уральского федерального университета вместе с коллегами из нескольких европейских стран выявили новые слова, появившиеся в лексиконе из-за коронавируса

Неожиданное открытие ученых: любимый миллионами напиток убивает коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и гречкохайп, маскобесье, вируспруденция», — привели ученые примеры новых слов в русском языке.

Также есть карантэ (способность владеть собой в самоизоляции), расхламинго (карантинное безделье), коронапофигисты, ковигисты, карантье (хозяин собаки, сдающий ее в "аренду" для прогулок на улице), голомордые.

В Финляндии пандемия породила десятки новых слов с корнем «корона». Например, koronatuki — господдержка для бизнеса. В Швеции теперь есть такое понятие как coronasjuk или coronadrabbad (заболевший «короной»). В Испании есть coronials (поколение, рожденное во время карантина), balconazis (люди на балконах, оскорбляющие гуляющих по улицам).