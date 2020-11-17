После окончания активных боевых действий в Нагорном Карабахе Баку и Ереван будут выяснять отношения за столом переговоров. Об этом 17 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает госагентство «Белта»

Ищенко объяснил, какую выгоду России принесет ввод миротворцев в Карабах © REUTERS, Francesco Brembati

«Вновь полыхнуло на пространстве бывшего Советского Союза. На этот раз в Нагорном Карабахе. Завершившийся там горячий конфликт между нашими близкими партнерами — Арменией и Азербайджаном — теперь, по всей видимости, будет разворачиваться в дипломатической плоскости», — сказал Лукашенко.

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на передачу Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов.

Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной пять километров — там разместились российские миротворцы. Также российский контингент дислоцируется вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.