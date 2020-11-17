«Освободить Усова Владимира Владимировича от должности председателя Государственного космического агентства Украины в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе», — сказано в приказе.
Указанная статья означает, что уволить чиновника категории «А» можно по представлению премьера или профильного министра в течение четырех месяцев с момента назначения.
Исполняющим обязанности главы агентства назначили Михаила Лева, работавшего первым заместителем Усова в Госкосмосе.
Усов возглавлял Госкосмос с 24 января 2020 года.