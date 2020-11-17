«Освободить Усова Владимира Владимировича от должности председателя Государственного космического агентства Украины в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе», — сказано в приказе.

Стыд и позор украинского космоса. Как Киев надувает галактические пузыри
Стыд и позор украинского космоса. Как Киев надувает галактические пузыри
© РИА Новости, Сергей Елкин | Перейти в фотобанк
Указанная статья означает, что уволить чиновника категории «А» можно по представлению премьера или профильного министра в течение четырех месяцев с момента назначения.

Исполняющим обязанности главы агентства назначили Михаила Лева, работавшего первым заместителем Усова в Госкосмосе.

Усов возглавлял Госкосмос с 24 января 2020 года. 

 