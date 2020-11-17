Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственного космического агентства Владимира Усова приказом № 1432-р от 16 ноября, опубликованном на сайте Кабмина

«Освободить Усова Владимира Владимировича от должности председателя Государственного космического агентства Украины в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе», — сказано в приказе.

Стыд и позор украинского космоса. Как Киев надувает галактические пузыри © РИА Новости, Сергей Елкин | Перейти в фотобанк

Исполняющим обязанности главы агентства назначили Михаила Лева, работавшего первым заместителем Усова в Госкосмосе.

Усов возглавлял Госкосмос с 24 января 2020 года.