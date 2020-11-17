В мировом рейтинге благополучия, в который вошли 164 страны, в 2020 году Украина оказалась на 92-м месте, между двумя беднейшими странами Южной и Центральной Америки - Гвианой и Сальвадором. Об этом 16 ноября свидетельствуют данные исследования Legatum Institute

Опубликован рейтинг самых влиятельных украинок © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По каждому из этих показателей формировалась отдельная шкала, и в сумме выводилось среднее значение, на основании которого каждой стране присваивалась оценка ее уровня благосостояния.

«В Восточной Европе наблюдается самое большое ухудшение личной свободы из всех регионов, несмотря на улучшение социальной терпимости. Свобода собраний и ассоциаций особенно пострадала в Украине (93-е место), Венгрии (101-е место) и Польше (65-е место) с одновременным снижением свободы слова и доступа к информации в двух последних странах», — говорится в докладе исследователей.

Ухудшение положения с безопасностью в Восточной Европе было обусловлено главным образом войной в Донбассе. Украина по данному параметру занимает 144-е место.

В пятерку лидеров по уровню благополучия попали Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия. А на последнем месте оказался Южный Судан.