Полномочный представитель Луганской Народной Республики на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего считает, что Киев избегает реальных действий и затягивает согласование проекта по разрешению конфликта в Донбассе. Об этом говорится в его заявлении на сайте «Луганского информационного центра», опубликованном 17 ноября

Климкин признал, что Украина с первого дня не собиралась выполнять Минские соглашения © Facebook, Міністерство закордонних справ України

«Сейчас утро вторника, а обещанных замечаний либо проекта, соответствующего Минским соглашениям, от украинской стороны никто так и не увидел. Напомню, что наши письменные замечания к проекту Украины с указанием конкретных пунктов, в которых украинский "План действий" нарушает Минские соглашения, были направлены в Контактную группу ещё утром в среду, 11 ноября», — отметил Дейнего.

В итоге на рассмотрении в Контактной группе сейчас только проект дорожной карты, предложенный республиками Донбасса, полностью соответствующий Минским соглашениям.

Как подчеркнул Дейнего, если Украина имитирует бурную деятельность в надежде решить конфликт силовым путем, то Донбасс уже «наглядно показал свою волю к самоопределению» и готов лишь к компромиссам, оговоренным в Минских соглашениях.