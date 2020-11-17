По словам Дейнего, на прошлом заседании стороны договорились, что итоговый документ должен полностью соответствовать Минским соглашениям. Также стороны согласились провести внеочередную встречу для обсуждения письменных замечаний к проектам документа.
«Сейчас утро вторника, а обещанных замечаний либо проекта, соответствующего Минским соглашениям, от украинской стороны никто так и не увидел. Напомню, что наши письменные замечания к проекту Украины с указанием конкретных пунктов, в которых украинский "План действий" нарушает Минские соглашения, были направлены в Контактную группу ещё утром в среду, 11 ноября», — отметил Дейнего.
В итоге на рассмотрении в Контактной группе сейчас только проект дорожной карты, предложенный республиками Донбасса, полностью соответствующий Минским соглашениям.
Как подчеркнул Дейнего, если Украина имитирует бурную деятельность в надежде решить конфликт силовым путем, то Донбасс уже «наглядно показал свою волю к самоопределению» и готов лишь к компромиссам, оговоренным в Минских соглашениях.