«Не можете спланировать себе — спланируйте неделю другу. Например, придумайте мне крутое задание, и я выполню самые интересные варианты», — предложила Каминская поклонникам.
Долго упрашивать фанатов не пришлось, в комментариях тут же появились варианты испытаний для артистки. Что примечательно, немало среди них оказалось приятных, вроде посещения спа или отдыха в кругу семьи, но есть и оригинальные предложения.
«Нарисовать картину без кисточек», «Поправиться на пару кг», «Прогуляться по городу в костюме единорога», «Принять ванну из шампанского», «Продавать овощи и фрукты на рынке, можно и мясо!», «Постройте в Сибири противоатомный бункер и переедьте с семьей туда жить», — такие испытания придумали для певицы подписчики.
Слава Каминская — солистка украинской группы «НеАнгелы», вместе с ней в коллективе работает исполнительница Вика Смеюха.
За 14 лет совместной работы артистки записали 4 альбома. В числе самых популярных песен коллектива композиция «Киев-Москва» о любви, которой не мешают ни расстояние, ни границы.