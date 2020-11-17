Солистка украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская посоветовала поклонникам научиться планировать жизнь, причем не только свою. В качестве одного из упражнений артистка предложила придумать для нее интересное испытание. Идеи фанаты продолжают писать на ее странице в Instagram 17 ноября

«Не можете спланировать себе — спланируйте неделю другу. Например, придумайте мне крутое задание, и я выполню самые интересные варианты», — предложила Каминская поклонникам.

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«Нарисовать картину без кисточек», «Поправиться на пару кг», «Прогуляться по городу в костюме единорога», «Принять ванну из шампанского», «Продавать овощи и фрукты на рынке, можно и мясо!», «Постройте в Сибири противоатомный бункер и переедьте с семьей туда жить», — такие испытания придумали для певицы подписчики.

Слава Каминская — солистка украинской группы «НеАнгелы», вместе с ней в коллективе работает исполнительница Вика Смеюха.

За 14 лет совместной работы артистки записали 4 альбома. В числе самых популярных песен коллектива композиция «Киев-Москва» о любви, которой не мешают ни расстояние, ни границы.