Пандемия коронавируса не обошла стороной семью экс-президента Украины Виктора Ющенко. Об этом 16 ноября сообщила его дочь Виталина в своем Facebook

«Анджелина Джоли»: дочь Ющенко сделала откровенное заявление © Facebook, Vitalina Yushchenko

Подробности о своем заболевании Виталина не сообщила. О состоянии остальных членов семьи экс-президента также ничего неизвестно.

Подписчики пожелали старшей дочери Виктора Ющенко скорейшего выздоровления.

«Это неизбежно им все переболеют, я уже давно переболел в лёгкой форме, поправляйся», «Все будет ок, мне говорили», «"Крепкого здоровья! Скорейшего выздоровления!"», «Выздоравливай, дорогая Линочка», «Ты сильная — все будет ок», «Это испытание, но пройдете», «Дай Бог скорейшего выздоровления!», «Молимся о вашем выздоровлении», — написали они в комментариях.