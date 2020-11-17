Известный театральный режиссер, заведующий кафедрой мастерства актера Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского, заслуженный деятель искусств Украины Леонид Садовский, избитый неизвестными 14 ноября, скончался в больнице спустя двое суток. Об этом сообщило издание Харкiв Times 16 ноября

Леониду Садовскому был 71 год. Коллеги и ученики режиссера рассказали, что на него напали вечером, когда он вышел в аптеку, рядом с домом, на Салтовке. При этом нападавшие не обокрали Садовского, несмотря на то что у него при себе была достаточно крупная сумма денег.

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Его госпитализировали в Харьковскую городскую больницу общей и неотложной медицинской помощи, провели операцию. Однако в ночь на 16 ноября режиссер скончался.

В полиции завели уголовное дело с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 121 УК (нанесение умышленных тяжких телесных повреждений). Ведется розыск нападавших, им грозит до 8 лет лишения свободы.