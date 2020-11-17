Леониду Садовскому был 71 год. Коллеги и ученики режиссера рассказали, что на него напали вечером, когда он вышел в аптеку, рядом с домом, на Салтовке. При этом нападавшие не обокрали Садовского, несмотря на то что у него при себе была достаточно крупная сумма денег.
В Нацполиции Харьковской области сообщили, что травмы были нанесены тяжелым тупым предметом. После избиения Садовский смог дойти до дома, где жена вызвала ему скорую помощь.
Его госпитализировали в Харьковскую городскую больницу общей и неотложной медицинской помощи, провели операцию. Однако в ночь на 16 ноября режиссер скончался.
В полиции завели уголовное дело с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 121 УК (нанесение умышленных тяжких телесных повреждений). Ведется розыск нападавших, им грозит до 8 лет лишения свободы.