Президент Украины Владимир Зеленский запустил международный флешмоб видеопоздравлений по случаю 75-летия ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства 16 ноября

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций в области образования, науки и культуры. Устав ЮНЕСКО был подписан 16 ноября 1945 года. Украина присоединилась к организации в 1954 году.

Украина ведет в ЮНЕСКО володара и лижныкарство с борщом © goodfon.ru Владимир Зеленский отметил, что организация возникла после окончания самой сокрушительной войны в истории человечества и была направлена на укоренение идеи защиты мира.

«Мы, украинцы, хорошо понимаем мудрость этих слов из Устава ЮНЕСКО. Мы понесли огромные потери в той войне. И сейчас защищаем нашу свободу… Украина гордится объектами и местами, вошедшими в перечень мирового наследия», — заявил он.

Также президент Украины пригласил все страны — члены ЮНЕСКО поддержать флешмоб и публиковать на официальных каналах и в социальных сетях видеоролики о значении организации для каждого государства.

В ролике к Зеленскому присоединилась первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Она заявила, что Украину беспокоит состояние объектов ЮНЕСКО на территории «временно оккупированного» Крыма.

К объектам материального наследия Украины ЮНЕСКО отнесены Софийский собор, Киево-Печерская лавра, резиденция митрополитов Буковины и Далмации (Черновцы), ансамбль исторического центра Львова и ансамбль собора Св. Юра, геодезическая дуга Струве, деревянные церкви Карпатского региона в Польше и Украине, буковые леса и древние леса Карпат, древний город Херсонес Таврический и его хора (организация не признает, что Крым находится под юрисдикцией России).

В список объектов нематериального наследия включены традиция косовской расписной керамики, казацкие песни Днепропетровщины, петриковская декоративная роспись.

Кроме того, в октябре 2020 года украинский телеведущий Евгений Клопотенко заявил, что будет добиваться включения борща в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционно украинского блюда.