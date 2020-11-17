Политолог, телеведущий

В 2009 году окончил Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича. Магистр филологии, магистр философии.

Кандидат философских наук (Институт философии им. Г. Сковороды Национальной академии наук Украины, 2013). Старший лаборант кафедры зарубежной литературы и теории литературы Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича (2009).

В 2012 году стал младшим научным сотрудником отдела философской антропологии Института философии им. Г. Сковороды Национальной академии наук Украины (Киев). Святослав Вышинский: В условиях шатающейся вертикали киевской власти её реальные полномочия отнимут местные элиты © Facebook, Філософ Вишинський

Идеологический референт школы Nациократии Черновицкой областной общественной организации «Патриот Украины» (Черновцы, 2008). Лектор школы Nациократии Черновицкого городского отделения Гражданского корпуса «Азов» (Черновцы, 2015–2016).

Координатор группы политических исследований «Политономия» (Киев, 2009–2018). Координатор Междисциплинарного проекта «Politosophia» (Киев, с 2010).

Координатор арт-проекта «Беѕ Публики» (Черновцы, с 2012). Координатор киноклуба «Politosophia» (Черновцы, 2012–2014). Координатор политклуба «Politosophia» (Черновцы, 2013). Координатор виртуального университета (Черновцы, 2013).

Редактор ежемесячного журнала «Общество» (Киев, 2014-2017). Лектор литературного клуба «Пламень» (Киев, 2016–2018). Святослав Вышинский: Тот, кто решительно выступает против карантинной политики Киева, обретет поддержку масс © Facebook, Філософ Вишинський

Координатор Черновицкого пресс-клуба (2010). Председатель общественной организации «Буковинский центр» (Черновцы, с 2013). Председатель ученого совета общественной организации «Институт Западноукраинских исследований»(Черновцы, 2014–2015). Член комиссии Черновицкого городского совета по присуждению муниципальной награды им. А. Кохановского (Черновцы, с 2019).