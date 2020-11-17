Глава пресс-службы Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата

Родился 10 июля 1959 года в Черкасской области.

Глава пресс-службы Украинской православной церкви.

Публицист, общественный деятель.

Заслуженный журналист Украины. Василий Анисимов: В огне Чернобыля сгорел наш атеизм © скриншот с видео NEWSONE | скриншот с видео NEWSONE | Перейти в фотобанк

Статьи по церковной проблематике переиздавались в отечественной и зарубежной прессе, а также выходили отдельными сборниками «Истинный лик филаретовского патриархата» (1998), «К истории автокефального и филаретовского расколов» (2002), «Церковь времен оранжевого двоеверия» (2006), «В кругах Левиафана» (2009), «Скованные одной ложью» (2013), «Тернии Второго Крещения» (2013).



Лауреат международной премии Ассоциации журналистов, пишущих на чернобыльские темы (Украина), международной литературной премии имении великого князя Юрия Долгорукого (Союз писателей России), международной премии имени св. князя Константина Острожского (Польша).

Посвятил множество статей Чернобыльской катастрофе и судьбам чернобыльцев. «Союзом Чернобыль Украина» награжден орденом «Чернобыльский крест», а МЧС Украины медалью св. ап. Андрея Первозванного «за мужество при исполнении профессионального долга».

Удостоен церковных наград — ордена св. равноапостольного князя Владимира (I-III ст., УПЦ), ордена преп. Нестора Летописца (I-III ст., УПЦ), ордена преп. Сергия Радонежского (II и III ст., РПЦ) и др.

В 2009 году награжден Орденом Дружбы РФ «за большой вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Россией и Украиной».