Почти 500 армянских беженцев прибыли в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ

«16 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца. Колонна из 19 автобусов проследовала по маршруту Ереван — Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь г. Степанакерта», — говорится в сообщении.

Обеспечение безопасности мирных жителей было организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

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«Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие», — отметили в ведомстве.

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на целый ряд территориальных уступок — до 15 ноября она передаст Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский район. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной 5 километров — там размещены российские миротворцы. Также российский контингент дислоцируется вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.