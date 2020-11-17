«Освободить Зограба Мнацаканяна с поста министра иностранных дел», — говорится в документе.
Там отмечается, что решение было принято по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна в соответствии со статьей 131 Конституции Армении (состав правительства меняет президент страны по предложению премьер-министра), а также ч. 1 ст. 5 «Закона о структуре и деятельности правительства».
Мнацаканян покинул МИД на фоне разногласий между внешнеполитическим ведомством Армении и Пашиняном. По словам премьер-министра, во время переговоров с Азербайджаном изначально рассматривался вопрос заключения мира в Нагорном Карабахе в обмен на город Шуша. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ответ заявила, что «ни на одном этапе мирного переговорного процесса не стоял вопрос отказа от города Шуши».
Выступая в парламенте 16 ноября, Пашинян сообщил, что считает нужным уволить Мнацаканяна. Спустя несколько минут после этого заявления стало известно, что Мнацаканян подал в отставку.