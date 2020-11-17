Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об увольнении министра иностранных дел республики Зограба Мнацаканяна. Соответствующий документ 16 ноября опубликовали на сайте главы государства

Бывшего главу службы нацбезопасности Армении задержали по делу о покушении на Пашиняна © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Зограба Мнацаканяна с поста министра иностранных дел», — говорится в документе.

Там отмечается, что решение было принято по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна в соответствии со статьей 131 Конституции Армении (состав правительства меняет президент страны по предложению премьер-министра), а также ч. 1 ст. 5 «Закона о структуре и деятельности правительства».

Мнацаканян покинул МИД на фоне разногласий между внешнеполитическим ведомством Армении и Пашиняном. По словам премьер-министра, во время переговоров с Азербайджаном изначально рассматривался вопрос заключения мира в Нагорном Карабахе в обмен на город Шуша. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ответ заявила, что «ни на одном этапе мирного переговорного процесса не стоял вопрос отказа от города Шуши».

Выступая в парламенте 16 ноября, Пашинян сообщил, что считает нужным уволить Мнацаканяна. Спустя несколько минут после этого заявления стало известно, что Мнацаканян подал в отставку.