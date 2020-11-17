Волейболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий получил российское спортивное гражданство, передает 17 ноября sport-express.ru

«24 медали поделим между собой». Реакция западных СМИ на «спортивное» отстранение России © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Пашицкий, ранее являвшийся гражданином Украины, получил российское гражданство летом 2020 года. Спортивное гражданство у волейболиста было эстонским.

«Наконец-то этот долгожданный день настал, я очень долго ждал. Теперь я официально являюсь российским волейболистом», — сказал Пашицкий.

Пашицкий играет за «Зенит» с 2020 года. Ранее он выступал за кемеровский «Кузбасс», в составе которого стал чемпионом России в 2019 году, а также за ряд польских и эстонских клубов. С 2011 по 2014 год играл за французский «Канн». Также он выигрывал Суперкубок России, чемпионат Эстонии, серебро чемпионата Польши, бронзу чемпионата России.