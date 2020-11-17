Теперь спортсмен имеет право выступать за сборную России.
Пашицкий, ранее являвшийся гражданином Украины, получил российское гражданство летом 2020 года. Спортивное гражданство у волейболиста было эстонским.
«Наконец-то этот долгожданный день настал, я очень долго ждал. Теперь я официально являюсь российским волейболистом», — сказал Пашицкий.
Пашицкий играет за «Зенит» с 2020 года. Ранее он выступал за кемеровский «Кузбасс», в составе которого стал чемпионом России в 2019 году, а также за ряд польских и эстонских клубов. С 2011 по 2014 год играл за французский «Канн». Также он выигрывал Суперкубок России, чемпионат Эстонии, серебро чемпионата Польши, бронзу чемпионата России.