Советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен пообещал, что нынешняя администрация обеспечит профессиональную передачу власти Джо Байдену, как только он будет официально признан победителем президентских выборов. Об этом 16 ноября сообщило агентство Reuters

Таким Трампа ещё никто не видел: президентская гонка в США сделала неожиданный поворот © REUTERS, Carlos Barria/File Photo уточнил, что сам надеялся на победу Трампа, но готов к тому, чтобы признать поражение, когда будут объявлены официальные результаты президентской гонки.

«Если команда Байден — Харрис будет признана победителями, а пока все выглядит именно так, у нас будет очень профессиональная передача власти от Совета национальной безопасности, в этом нет никаких сомнений», — сказал он, выступая на Форуме глобальной безопасности.

Он также отметил, что готов сотрудничать с новой администрацией.

Ранее сообщалось, что на выборах президента США победил демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Однако соперник Байдена Дональд Трамп оспаривает итоги голосования в некоторых штатах в суде.