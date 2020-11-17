О'Брайен уточнил, что сам надеялся на победу Трампа, но готов к тому, чтобы признать поражение, когда будут объявлены официальные результаты президентской гонки.
«Если команда Байден — Харрис будет признана победителями, а пока все выглядит именно так, у нас будет очень профессиональная передача власти от Совета национальной безопасности, в этом нет никаких сомнений», — сказал он, выступая на Форуме глобальной безопасности.
Он также отметил, что готов сотрудничать с новой администрацией.
Ранее сообщалось, что на выборах президента США победил демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Однако соперник Байдена Дональд Трамп оспаривает итоги голосования в некоторых штатах в суде.