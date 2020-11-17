«Во время рейда работниками Азовского рыбоохранного патруля в Молочном лимане, вблизи пгт Кирилловка Акимовского района Запорожской области зафиксирована массовая гибель водных биоресурсов. Во время обследования 64 метров участка водоема и его прибрежной защитной полосы на одном квадратном метре обнаружено от 300 до 500 экземпляров погибшей азовской хамсы», — говорится в материале.
Для установления причин мора о случившемся сообщили работникам Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета.