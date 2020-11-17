Массовый мор рыбы зафиксировали в Молочном лимане Запорожской области: на одном квадратном метре 300—500 погибших особей. Об этом 16 ноября заявили на странице Госрыбагентства в Facebook

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