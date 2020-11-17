Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко 16 ноября на своей странице в Facebook призвал президента страны Владимира Зеленского закупить у России вакцину от коронавируса «Спутник V»

Война вакцин вышла на уровень испытаний. Российский "Спутник V" уже в Индии и Венесуэле © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк Владимир Александрович, как отзывчивого, доброго и гуманного человека, поэтому обращаюсь именно к вам и прошу вас дать соответствующие распоряжения правительству Украины для немедленного решения вопроса! Либо о закупке готовой вакцины, либо о приобретении у РФ технологии для самостоятельного производства», — написал Пешко.

По его словам, производство «Спутник V» на украинских фармацевтических предприятиях окажет помощь здравоохранению страны, спасет жизни граждан, будет способствовать развитию фармакологической индустрии, появлению новых рабочих мест и повышению заработных плат, как минимум сотрудникам фармацевтической отрасли.

Пешко подчеркнул, что украинцы должны принять единственное правильное решение и закупить у России максимальное количество доз для вакцинации граждан Украины с целью прекращения распространения вирусной инфекции.

«Европейский Союз, несмотря на режим санкций против РФ, может себе позволить разрешить использование российской вакцины на своей территории. Эту вакцину закупают такие страны, как Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция, Индия. Почему же Украина не готова поставить жизнь человека выше политики? Глубокоуважаемый Владимир Александрович, прошу вас договориться с (президентом РФ) Владимиром Путиным по этому важнейшему для нашей страны вопросу. Или же обратиться к (председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь") Виктору Медведчуку, который уже провел переговоры с российским руководством по поводу закупки вакцины», — добавил он.

Путин ранее заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V», а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.