«Я завтра буду собирать подписи под конституционным обращением об отмене "карантина выходного дня", и кстати в рамках отмены "карантина выходного дня" буду требовать от Конституционного суда признать неконституционным решение кабмина, который запретил проводить плановые операции и химиотерапии», — заверил Дубинский.
На Украине с 14 по 30 ноября ввели так называемый карантин выходного дня. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер Украины Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.