Депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский обратится в Конституционный суд Украины для отмены карантина выходного дня. Об этом он заявил 16 ноября в эфире «112»

Дубинский решил «потроллить» парламент Украины © Дубинский На Украине с 14 по 30 ноября ввели так называемый карантин выходного дня. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер Украины Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.