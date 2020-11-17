Депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский 16 ноября в эфире «112» заявил, что собирается «потроллить» парламент и хочет подать законопроект об увеличении числа депутатов для кворума

«Зачем Украине безвиз? На клубнику и так возят» - Ищенко о скандале вокруг КС © Владимир Трефилов

«Я хочу просто ради троллинга, чтобы показать идиотичность таких конструкций (увеличить кворум судей Конституционного суда до 90% состава. — Ред.) и таких попыток что-то заблокировать, кривых абсолютно, хочу зарегистрировать законопроект, который повышает кворум для принятия решений Верховной Рады до 400 депутатов. Вы хотите, чтобы ничего не работало, давайте везде сделаем так», — предложил Дубинский.

В Раде зарегистрирован ряд законопроектов депутатов парламента, касающихся деятельности Конституционного суда. В частности, представители фракции «Голос» предлагают увеличить кворум КС, необходимый для принятия решений. Также есть предложение лишить КС государственного финансирования, которое гарантировано Конституцией, до изменения состава суда.