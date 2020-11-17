Закавказье является зоной постоянной нестабильности, где сталкиваются интересы России, Ирана и Турции. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Александр Искандарян: Договоренности по Карабаху нельзя назвать капитуляцией © Sputnik /Asatur Yesayants

Кроме того, Россия открывает совместный центр по контролю за прекращением огня на территории Азербайджана. По словам Ростислава Ищенко, значение этого центра выше, чем у группировки российских солдат с легким вооружением, так как он будет комплектоваться офицерами Генерального штаба.

«В совместном центре по контролю российские офицеры будут наблюдать за турецкими наблюдателями. То есть российское военное присутствие в Закавказье и контроль над происходящими там процессами усиливается», — объяснил эксперт.

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10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на целый ряд территориальных уступок — до 15 ноября она передаст Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский район. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной 5 километров — там будут размещены российские миротворцы. Также российский контингент дислоцируется вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.