Джо Байден ориентирован на формирование некоего стабильного переговорного механизма с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

По его словам, Байден как человек прошлой холодной войны явно ориентирован на то, чтобы возродить те политические механизмы, которые действовали тогда. А эти механизмы имеют большой позитивный характер.

«Всё же, когда мы сравниваем эти две холодные войны, нынешнюю и прошлую, то прошлая была гораздо лучше. По крайней мере, после Карибского кризиса она была менее опасной и менее разрушительной, чем нынешняя. И дело не только в том, что тогда позиции России (СССР) были сильнее. Очень важно, что существовала целая система переговорных механизмов между Россией и Западом, которые сейчас разрушены», — сказал эксперт.

«В пику России». Что ждёт постсоветское пространство при Байдене © REUTERS, Jonathan Ernst

Они, может быть, никак не улучшили бы отношения между Россией и Западом, не сменили бы сам формат противостояния, но сделали бы его несколько более предсказуемым и более безопасным для мира. В том числе по вопросу об ограничении вооружений, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.