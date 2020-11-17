Главная телесваха России высказалась об уроженке Украины Милявской, заявив, что та и сама прекрасно знает причину своих проблем, ведь Лолита уже 5 раз была замужем и, прожив с последним супругом 10 лет, развелась с ним со скандалом и дележкой имущества.
По словам Сябитовой, суть проблемы кроется в том, что Лолита изначально выбирает «поломанных, помоечных мужиков». Ведущая даже вспомнила, как Милявская однажды сказала, что с детства любила сломанные игрушки, потому что они были для нее олицетворением любви. А чтобы обрести семейное счастье, пора перестать «чинить мужчин».
«Я тоже подобное проходила. Мозги на место встали, перестала собирать помоечных мужиков. Она вот таких поломанных и выбирает. С хорошими, похоже, скучновато», — сказала Сябитова.
Сваха уверена, что Лолита правильно сделала, что пока решила повременить с новыми отношениями, но как только певица сама созреет, стоит ей только свистнуть, и из желающих выстроится очередь.
В прошедшие выходные Лолита отметила свой 57-й день рождения, коллеги по сцене поздравили ее с этим праздником.