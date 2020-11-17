Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале Роза Сябитова назвала причины, почему, на ее взгляд, певице Лолите Милявской не везет в любви, пишет радио Комсомольская правда 15 ноября

Киркоров опубликовал видео, где целуется с Лолитой © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

По словам Сябитовой, суть проблемы кроется в том, что Лолита изначально выбирает «поломанных, помоечных мужиков». Ведущая даже вспомнила, как Милявская однажды сказала, что с детства любила сломанные игрушки, потому что они были для нее олицетворением любви. А чтобы обрести семейное счастье, пора перестать «чинить мужчин».

«Я тоже подобное проходила. Мозги на место встали, перестала собирать помоечных мужиков. Она вот таких поломанных и выбирает. С хорошими, похоже, скучновато», — сказала Сябитова.

Сваха уверена, что Лолита правильно сделала, что пока решила повременить с новыми отношениями, но как только певица сама созреет, стоит ей только свистнуть, и из желающих выстроится очередь.

В прошедшие выходные Лолита отметила свой 57-й день рождения, коллеги по сцене поздравили ее с этим праздником.