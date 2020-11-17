Ситуация в Армении заставила главу Госдепа США Майка Помпео бросить свои выборы и лететь в Грузию, где тоже идут разборки на политическом поприще. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

Арчил Сихарулидзе: Госсекретарь США Помпео напомнит политическим элитам Грузии об интересах Америки в регионе © Sputnik / Vladimir Umikashvili Майка Помпео в Грузию состоится 17–18 ноября. Глава Госдепа встретится с премьер-министром Георгием Гахария и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам Сихарулидзе, политическая элита Грузии не хочет вмешиваться в войну, поэтому отдала процесс урегулирования конфликта в Карабахе на разборку большим сверхдержавам — Турции и России.

«По сути, во всем регионе она остается единственным прозападным государством, и Помпео обязательно напомнит политическим элитам, что они будут вынуждены [вмешаться], потому что Грузия — это южнокавказское государство, у Америки в регионе свои интересы, и Грузия должна их защищать, поэтому многие ждут исхода всех этих игр», — сказал Арчил Сихарулидзе.

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После того как Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили мирное соглашение, согласно которому под контроль Баку переходят спорные территории Нагорного Карабаха, в Ереване вспыхнули массовые протесты. Противники премьер-министра Никола Пашиняна обвинили его в сдаче национальных интересов и предательстве непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48,15% голосов избирателей. Оппозиционный блок Михаила Саакашвили «Единое национальное движение — объединенная оппозиция «Сила в единстве» получил 27,14%.

Оппозиция объявила итоги парламентских выборов 31 октября сфальсифицированными и призвала к акциям протеста.