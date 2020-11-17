Пока мы не понимаем ключевых механизмов распространения коронавируса, у нас не будет никакой эффективной карантинной политики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Вирус, нищета и глупость © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Руслана Бортника, любой локдаун — это попытка ядерной бомбой затушить сигарету. Это одноразовое оружие. На Украине его уже применили весной. Повторное применение этого оружия вызывает коллапс в экономике и связанный с этим политический кризис.

«Нужна гибкая политика, при этом она должна быть рациональной и законной, чего не хватает Украине. Потому что те ограничения, которые применяются в Украине, не базируются на законах. Верховная Рада не ввела чрезвычайного положения, эпидемиологический порог, установленный властью, не преодолен, и все это позволяет игнорировать подобные предложения властей», — сказал политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об отмене введенного на днях карантина выходного дня. Рассмотрение постановлений может состояться на заседании 17 ноября, однако, по словам представителя «Слуги народа» Александра Корниенко, пока депутаты будут определяться, как голосовать.