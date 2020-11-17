Гибель белорусского оппозиционера Романа Бондаренко была запрограммированной случайностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Белоруссия: пятница, 13-е. Как Беломайдан получил сакральную жертву © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, власть должны представлять официальные органы, а не никому неизвестные активисты.

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Роман Бондаренко пострадал в стычке с неизвестными, которые снимали бело-красные ленты вечером 11 ноября во дворе его дома на улице Червякова в Минске. Его госпитализировали с отеком мозга, спасти его жизнь, несмотря на проведенную операцию, врачам не удалось.

По версии Следственного комитета Белоруссии, Бондаренко был пьян и получил травмы в драке с местными жителями.