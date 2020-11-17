«Другое дело, что Лукашенко такую случайность тоже запрограммировал. Он здесь выглядит совсем не хорошо, потому что он организовал добровольцев, которые ходят по дворам и срывают бело-красные ленточки», — сказал эксперт.
По его словам, власть должны представлять официальные органы, а не никому неизвестные активисты.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Роман Бондаренко пострадал в стычке с неизвестными, которые снимали бело-красные ленты вечером 11 ноября во дворе его дома на улице Червякова в Минске. Его госпитализировали с отеком мозга, спасти его жизнь, несмотря на проведенную операцию, врачам не удалось.
По версии Следственного комитета Белоруссии, Бондаренко был пьян и получил травмы в драке с местными жителями.