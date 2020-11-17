В области экономики Белоруссия на 95% зависит от России – при таких условиях интеграция просто необходима, считает политолог Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ. При этом Россия не разрешит их транспортировку по своей территории.

«Россия вправе защищать свои интересы во всех областях, в том числе и в экономической. Да и Казахстан не захочет обострять отношения с Россией, чтобы удовлетворить желания Лукашенко. Помимо прочего я не доверяю всем этим заявлениям, потому что еще зимой Александр Григорьевич говорил о том, что Белоруссия договорилась и будет закупать альтернативную нефть в Норвегии и Саудовской Аравии. Сейчас нефть дешевая. Куда же делись все его желания о закупках альтернативной нефти?» — отметил политолог.

Богдан Безпалько: Смерть белорусского оппозиционера – плохой знак для Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

«Это то же самое, что Лукашенко говорил в начале года, только теперь вместо Норвегии и Саудовской Аравии фигурируют Туркмения и Казахстан. В реальности этот сценарий не состоится. В реальности самым дешевым сырьем, которое может обеспечить белорусскую экономику, является нефть из Российской Федерации», — добавил эксперт.

Безпалько отметил, что в области экономики Белоруссия на 95% зависит от России.

«Поэтому опять возникает вопрос об интеграции. Нас не устраивают отношения, при которых мы экономически содержим Белоруссию, но не наблюдаем никаких движений в нашу сторону: ни в области геополитики, ни в области военного строительства. Нам нужна интеграция. В этом случае не понадобится ни саудовская нефть, ни норвежская, ни казахстанская, ни какая-либо другая», — заключил он.

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