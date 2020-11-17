По его словам, конфликт в Донбассе решили значительно быстрее, чем конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который длился с 1988 года.
«Четкая линия разграничения есть, предположить, что начнется украинское наступление а-ля последнее азербайджанское, невозможно. Интеграция ДНР и ЛНР в российскую экономику происходит. Военная и административная интеграция уже произошла. Паспорта раздают, то есть политическая интеграция тоже происходит», — объяснил эксперт.
В отличие от Донбасса Карабах всегда оставался территорией с неопределенным статусом: Армения его вроде бы контролировала, но признавала территорией Азербайджана. Это продолжалось 30 лет, добавил Ростислав Ищенко.
10 октября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на целый ряд территориальных уступок — до 15 ноября она передаст Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский район.
Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной 5 километров — там будут размещены российские миротворцы. Также российский контингент дислоцируется вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.