Сравнивать ситуацию в Нагорном Карабахе и в Донбассе можно только в пользу последнего. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

По его словам, конфликт в Донбассе решили значительно быстрее, чем конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который длился с 1988 года.

«Четкая линия разграничения есть, предположить, что начнется украинское наступление а-ля последнее азербайджанское, невозможно. Интеграция ДНР и ЛНР в российскую экономику происходит. Военная и административная интеграция уже произошла. Паспорта раздают, то есть политическая интеграция тоже происходит», — объяснил эксперт.

Украинский эксперт рассказал, сможет ли Киев повторить карабахский сценарий в Донбассе © РИА Новости, Юрий Стрелец | Перейти в фотобанк

10 октября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на целый ряд территориальных уступок — до 15 ноября она передаст Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной 5 километров — там будут размещены российские миротворцы. Также российский контингент дислоцируется вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.