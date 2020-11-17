«Карантин выходного дня теперь такой. Слабоумие и отвага, или, как говорил Высоцкий, "настоящих буйных мало", я сегодня среди них», — рассказала Таран о своем отдыхе.
Сап-серфинг, или сап-бординг, — разновидность серфинга, только серфер не лежит, а стоит на доске и гребет не руками, а специальным веслом. В случае промашек спортсмен падает в воду с доски, поэтому подписчики Таран оценили ее смелость.
«Купаться нет желания в такую погоду. Тем более в одежде тёплой», «Опасно без маски на воду выходить!», «А так можна было?», «Женщина с веслом», — отреагировали пользователи.
В одном из предыдущих постов журналистка рассказывала о своем путешествии по США, куда ездила по заданию редакции. Таран опубликовала снимок из Нью-Йорка, на котором она трогает причинное место быка. Считается, что прикосновение именно к этой части бронзовой статуи животного приносит финансовый успех.
Лидия Таран — украинская журналистка и телеведущая, обладательница премий «Телезвезда» и «Телетриумф».