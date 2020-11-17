После потери власти Александр Лукашенко попадет под трибунал независимо от того, стремится ли к этому Тихановская, считает политолог Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Смерть белорусского оппозиционера – плохой знак для Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина Светлана Тихановская предложила создать народный трибунал для расследования преступлений президента республики Александра Лукашенко.

«Тихановская — это такой Шантеклер, который что-то видит издалека и кукарекает. Тихановская не имеет реального влияния на протесты. Протесты происходят сами по себе, а она делает заявления сама по себе. Народный трибунал или обычный суд, районный или Верховный. Если Лукашенко потеряет власть, он, безусловно, под него попадет», — уверен эксперт.

Он отметил, что Лукашенко попадет под трибунал независимо от того, стремится ли к этому Тихановская, или всего лишь обращает на себя внимание.

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