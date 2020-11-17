Белорусское общество будет все больше отворачиваться от Лукашенко, а протесты – шириться до тех пор, пока он не будет отстранен от власти, уверен политолог Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Общество будет только отворачиваться от Лукашенко. Даже если протесты сейчас стихнут слегка или будут подавлены, что более вероятно, то этот протест никуда не уйдет. Он будет шириться дальше, вызревать и через какое-то время взрываться еще больше. До тех пор, пока Лукашенко не будет отстранен от власти», — считает политолог.

Богдан Безпалько: Смерть белорусского оппозиционера – плохой знак для Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов.

При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

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