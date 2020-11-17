«Общество будет только отворачиваться от Лукашенко. Даже если протесты сейчас стихнут слегка или будут подавлены, что более вероятно, то этот протест никуда не уйдет. Он будет шириться дальше, вызревать и через какое-то время взрываться еще больше. До тех пор, пока Лукашенко не будет отстранен от власти», — считает политолог.
Последние три месяца в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым нынешний президент Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов.
При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
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