Такие трагические инциденты, как гибель сторонника оппозиции Романа Бондаренко в Минске, могут негативно повлиять на попытки Лукашенко усмирить протесты, считает политолог Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В четверг, 12 ноября, в одной из минских больниц скончался 31-летний сторонник оппозиции Роман Бондаренко. По словам очевидцев, мужчину избили люди в гражданской форме и масках.

По мнению эксперта, гибель протестующего была неизбежна.

«Когда стали применять боеприпасы с резиновыми пулями, было неизбежно, что кто-то погибнет или получит увечья. Это печально для режима Лукашенко, потому что гибель, возможно, не последняя, это один из триггеров для постоянной эскалации протестов, для подпитки энергии возмущения тех людей, которые, может быть, уже устали от протестов или устали от того, что их протесты ничего не могут изменить», — сказал Безпалько.

Богдан Безпалько: Смерть белорусского оппозиционера – плохой знак для Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

«Для Лукашенко это плохой знак, хотя он сам тоже готов идти до конца. Очевидно, что такого рода трагические инциденты уменьшают шансы на реализацию его плана относительно того, что протесты сами собой рассосутся, удастся расколоть оппозицию и обмануть население путем обещания разного рода реформ», — добавил эксперт.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.