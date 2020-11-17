В четверг, 12 ноября, в одной из минских больниц скончался 31-летний сторонник оппозиции Роман Бондаренко. По словам очевидцев, мужчину избили люди в гражданской форме и масках.
По мнению эксперта, гибель протестующего была неизбежна.
«Когда стали применять боеприпасы с резиновыми пулями, было неизбежно, что кто-то погибнет или получит увечья. Это печально для режима Лукашенко, потому что гибель, возможно, не последняя, это один из триггеров для постоянной эскалации протестов, для подпитки энергии возмущения тех людей, которые, может быть, уже устали от протестов или устали от того, что их протесты ничего не могут изменить», — сказал Безпалько.
По мнению политолога, некоторые сторонники оппозиции после таких смертей могут поставить себе цель идти «до конца». При этом он отметил, что смерть Бондаренко вряд ли была кем-то спланирована.
«Для Лукашенко это плохой знак, хотя он сам тоже готов идти до конца. Очевидно, что такого рода трагические инциденты уменьшают шансы на реализацию его плана относительно того, что протесты сами собой рассосутся, удастся расколоть оппозицию и обмануть население путем обещания разного рода реформ», — добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.