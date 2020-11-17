Никакого обострения в отношениях Белоруссии и Украины не будет, уверен политолог Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко отреагировал на слова украинского журналиста о том, что Владимир Зеленский пообещал не называть его президентом. Лукашенко напомнил, что рейтинг его коллеги обвалился с 70% до 22-30%.

«Никакого обострения не будет. Лукашенко прекрасный актер, привык изображать то возмущение, то бурную любовь. Что касается Украины, то напомню, что у Порошенко с Лукашенко были прекрасные отношения. И ничто не мешало Лукашенко на протяжении последних шести лет, очень сложных для нашей страны, поддерживать дружеские отношения с Украиной», — отметил политолог.

Богдан Безпалько: Смерть белорусского оппозиционера – плохой знак для Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

«Так что это работа на публику. Вот какой я народный и говорю по-простому…» — подчеркнул Безпалько.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.