Стриптизер и муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, он же Тарзан, отдыхает в Танзании, откуда активно публикует новые снимки и все чаще появляется на суд зрителей в полуголом виде. Новое фото он опубликовал в Instagram 15 ноября

«нЕбаунти, но тоже прекрасно», — подписал свое новое фото Тарзан.

Галкин поздравил Пугачеву с важной датой © Максим Галкин

«Что-то Серега в последнее время много голым фоткается… Неужели проблемы возрастные начинаются…..?!», «Рубрика: советы Волочковой — как не потерять популярность в пандемию», «Скоро 23 февраля, трусы подарят», «Я одна фотку увеличивала?», «Скоро крышу снесет всему шоу бизнесу», «Тарзанулся одним словом… А что ему ещё делать?», «Дедушка совсем поехал котелком, по ходу эректильная дисфункция постучалась в дверь», — отреагировали подписчики на новый снимок стриптизера.

Буквально несколько дней назад Глушко и его супруга Наташа Королева написали гневные посты в соцсетях, посвященные защите частной жизни медийных лиц. Артисты жалуются, что хейтеры не дают им покоя и все время пытаются навредить их личной жизни.