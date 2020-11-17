«нЕбаунти, но тоже прекрасно», — подписал свое новое фото Тарзан.
На снимке он запечатлен практически голым на фоне моря, артист лишь чуть-чуть прикрыт повязанным на бедра платком, что вызвало бурную реакцию подписчиков.
«Что-то Серега в последнее время много голым фоткается… Неужели проблемы возрастные начинаются…..?!», «Рубрика: советы Волочковой — как не потерять популярность в пандемию», «Скоро 23 февраля, трусы подарят», «Я одна фотку увеличивала?», «Скоро крышу снесет всему шоу бизнесу», «Тарзанулся одним словом… А что ему ещё делать?», «Дедушка совсем поехал котелком, по ходу эректильная дисфункция постучалась в дверь», — отреагировали подписчики на новый снимок стриптизера.
Буквально несколько дней назад Глушко и его супруга Наташа Королева написали гневные посты в соцсетях, посвященные защите частной жизни медийных лиц. Артисты жалуются, что хейтеры не дают им покоя и все время пытаются навредить их личной жизни.