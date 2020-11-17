Лукашенко сможет сымитировать конституционную реформу на Всебелорусском собрании, не опасаясь жесткой полемики, считает политолог Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

Богдан Безпалько: Смерть белорусского оппозиционера – плохой знак для Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко пообещал объявить на Всебелорусском народном собрании, которое запланировано на декабрь — январь.

«Пока он конкретно не предложил ничего, сложно предположить, что он может предложить детально. Вероятно, это будут проекты каких-то реформ, рассчитанных на длительный период, в рамках которых он может находиться у власти и в рамках которых не предполагается досрочных выборов президента или парламента», — отметил эксперт.

Он также добавил, что Всебелорусское народное собрание не представляет собой съезд белорусского общества — люди, скорее всего, будут отбираться по принципу лояльности к Лукашенко.

«Не опасаясь жесткой полемики, встречных неприятных предложений, Лукашенко сможет сымитировать конституционную реформу на таком собрании», — подчеркнул Безпалько.

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