«Сырье исключительно для своего внутреннего рынка наша страна будет получать беспошлинно, а вот мазут и нефтяной кокс, которые из купленных углеводородов сможем производить у нас, можно будет экспортировать. В случае подписания соглашение будет действовать до конца 2024 года», — говорится в сообщении.
Доставку энергоресурсов организуют национальные операторы железных дорог и магистральных трубопроводов Белоруссии и Казахстана. О высокой степени готовности соглашения с Казахстаном по нефтяным поставкам Минск сообщил в начале февраля.
При этом белорусская сторона рассчитывала на беспошлинные поставки трубопроводным транспортом сырья по цене близкой к стоимости российской нефти.
В начале марта вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил, что цена на нефть для Белоруссии будет включать экспортную пошлину.
В начале 2020 года Россия и Белоруссия не смогли договориться о цене на нефть для белорусских НПЗ.