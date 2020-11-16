Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию, проект и его перспективы сейчас обсуждаются. Об этом 16 октября сообщил белорусский канал ОНТ

«Сырье исключительно для своего внутреннего рынка наша страна будет получать беспошлинно, а вот мазут и нефтяной кокс, которые из купленных углеводородов сможем производить у нас, можно будет экспортировать. В случае подписания соглашение будет действовать до конца 2024 года», — говорится в сообщении.

Ищенко объяснил слова Лукашенко о невозможности транзита нефти через Россию © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

При этом белорусская сторона рассчитывала на беспошлинные поставки трубопроводным транспортом сырья по цене близкой к стоимости российской нефти.

В начале марта вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил, что цена на нефть для Белоруссии будет включать экспортную пошлину.

В начале 2020 года Россия и Белоруссия не смогли договориться о цене на нефть для белорусских НПЗ.