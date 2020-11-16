В пользу победы Геннадия Труханова на выборах городского головы Одессы свидетельствуют объективные факторы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Андрей Золотарев

Битва за Одессу: станет ли человек с паспортом РФ главой города? © Скриншот из видео Украина.ру

«А в этих условиях получают фору только две категории — в первую очередь это главы местной власти, у которых масса возможностей привести заряженных избирателей, плюс закрытые участки — тюрьмы, больницы, — где также есть возможность влиять на волеизъявление, и идеологически заряженные избиратели», — рассказал политолог.

В данном случае в Одессе мы видим противостояние двух факторов — местного хозяина жизни Геннадия Труханова и Николая Скорика, представляющего «Оппозиционную платформу — За жизнь».

Собеседник издания считает, что больше следует доверять данным, которые обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

«Все-таки это "рукопожатная" социологическая компания, которая явно передергивать не будет. У нас все социологи не без греха, но эта все же уважаемая. И с другой стороны, экзитпол «7-го канала», который отдает победу Скорику с форой 4%. Экзитпол КМИСа дает большее преимущество, в 13%, Труханову. Поэтому дождемся подсчетов, но я думаю, все-таки победит в Одессе Труханов», — заключил эксперт.

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Опросы на избирательных участках в Одессе показали диаметрально противоположные результаты. Так, по данным исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, победу на выборах одержал действующий градоначальник Геннадий Труханов с 55,1% голосов, а представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик занял второе место с 42,8%. В то же время экзитпол, который провели по заказу местного «7-го канала», показал, что Скорика поддержали 50,4% избирателей, а Труханова — 46,2%.